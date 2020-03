Sacchi: "Playoff per assegnare lo scudetto? Sarebbero la soluzione più corta, bisogna fare scelte 'nuove'"

Ultimissime Napoli - Arrigo Sacchi è intervenuto ai taccuini del Corriere della Sera. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Stiamo vivendo un’esperienza assolutamente nuova a cui non eravamo preparati. Per cui in questa circostanza anche le scelte devono essere “nuove”. In linea di principio non mi pare un’idea sbagliata per provare a dare un senso all’attuale campionato. Ma anche se fosse stata meno combattuta, occorre servire un finale al film. Altrimenti non ci sarebbe il film. Qualora il virus ci impedisse di portare a termine il campionato in maniera regolare, i playoff sarebbero la soluzione più corta".