Sacchi: "Il Napoli può trarre vantaggio dalla lotta Inter-Milan, il successo di Spalletti dipenderà da due cose"

L'ex allenatore di Milan e Real Madrid Arrigo Sacchi commenta la Serie A sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

"Il campionato sta per arrivare a un bivio: una vittoria dell’Inter nel derby potrebbe essere un passo importante per l’assegnazione dello scudetto. Il Milan attraversa un momento critico, però anche la capolista nelle ultime uscite, contro l’Empoli e il Venezia, ha avuto difficoltà, inoltre è attesa da un calendario molto impegnativo. Il bravo Inzaghi dovrà dar fondo alle proprie conoscenze e immaginare un turnover che gli permetta di non affaticare troppo l’undici titolare durante il tour de force che partirà dopo la sosta.

Il Napoli potrebbe approfittare della situazione e trarre un vantaggio dalla lotta tra le due milanesi. Gli uomini di Luciano Spalletti stanno giocando bene e tecnicamente mantengono un alto livello. Il successo finale dipenderà molto dalla loro volontà e dall’acquisizione di una mentalità vincente"