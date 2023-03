Rosario Miraggio incontra Leo Messi: "Mi si è fermato il cuore in gola! Non abbiamo parlato troppo di Napoli ma..."

«Mi si è fermato il cuore in gola, quasi mi passava l'appetito» il ricordo di Rosario Miraggio, cantante e tifoso del Napoli, che ha incontrato Leo Messi in occasione della festa di compleanno del portiere del Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma. Ne ha parla a Il Mattino.

«Era anche stato impegnato nella consegna del premio "Fifa The Best" ed era una giornata importante per lui. Invece all'improvviso è spuntato lui: non abbiamo parlato troppo di Napoli o del Napoli, ma ho avuto l'opportunità di incrociarlo per qualche minuto, chiedergli una foto e dopo di posare con lui per la foto di gruppo».