Roma-Napoli, Gattuso riparte dalle certezze: un solo dubbio in difesa e Mertens dal 1'

Napoli Calcio - La rincorsa ha caratteristiche peculiari. Testa bassa e pedalare. La ricetta è questa. Quello del Napoli è il quarto posto. La squadra di Gattuso si è avvicinata con il colpo di San Siro, ma non può permettersi di rifiatare. All’orizzonte c’è la trasferta di stasera all’Olimpico contro la Roma.

Come riporta La Repubblica:

"È arrivato il momento di affidarsi alle certezze per Gattuso. La principale è Lorenzo Insigne. Il capitano ha cambiato marcia e sta dimostrando di essere un vero leader, capace di trascinare i compagni. Lui e Politano rappresentano un tandem di esterni affiatati e molto incisivi anche in fase realizzativa. Il Training Center di Castel Volturno si svuoterà la prossima settimana e viaggiare con la pandemia non è certo il massimo. Il Napoli ci penserà da domani, adesso la priorità è soltanto la Roma. La formazione si è materializzata nel corso della rifinitura di ieri mattina. Gattuso ha un solo vero dubbio: il centrale da affiancare a Koulibaly. Manolas ha lanciato la sua candidatura negli ultimi giorni, ma il ballottaggio con Maksimovic resta e potrebbe anche spuntarla in extremis il serbo. Confermata anche la staffetta nel reparto offensivo. Gattuso sta pensando di confermare la formula ammirata a San Siro. Partirà Mertens dal primo minuto. Victor Osimhen sarà l’arma in più nella ripresa. Fabiàn e Demme saranno i due mediani, Hysaj e Mario Rui i due esterni difensivi. In porta spazio ad Ospina. Il Napoli è pronto".