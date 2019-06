Manolas: "Vado solo a Napoli". CorSport - Il giocatore è stato già in città per trovare casa

Calciomercato Napoli le ultimissime sull'affare Kostas Manolas. "Io vado solo al Napoli", è questo il virgolettato riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che riferisce anche di indiscrezioni su un presunto avvistametno del greco in città, accompagnato da un fidatissimo amico per andare a scorgere due o tre posticini in cui prendere casa e cominciare ad orientarsi in questo nuovo macrocosmo.



Manolas-Napoli, le cifre del contratto

Il Napoli si è portato avanti, sa bene a cosa aspiri il centrale difensivo greco, questo corazziere da sistemare al fianco di Koulibaly per colmare il vuoto lasciato da Albiol: un quinquennale, da tre milioni e mezzo netti a scalare, sul quale c’è stata una stretta di mano, con tanto di penna sul tavolo, pronta per l’uso e quasi sicuramente già utilizzata. Però certe cose si pensano, non si dicono, men che meno ufficialmente, e stavolta la palla passa nelle mani della diplomazia, vale a dire Mino Raiola, il gran tessitore di questa settimana che è una lezione di greco applicata al football.