Rivoluzione Napoli, Gazzetta: via tanti big, proiezione monte ingaggi -40%! Addio Mertens?

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l’intenzione della Ssc Napoli è quella di programmare già il futuro prossimo al di là di chi sarà il nuovo allenatore e il piazzamento finale in campionato. Ci sarebbe già una bozza del programma stilato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e la sua rete di collaboratori che stanno seguendo alcuni giocatori sparsi per l’Europa. Si tratta di profili giovani, che dovranno integrare un organico che sarà rinnovato in buona parte.

Mercato Napoli, il piano: alleggerire monte ingaggi

Secondo la rosea il presidente Aurelio De Laurentiis ha già lasciato intendere che il bilancio dovrà essere alleggerito, che la voce stipendi dovrà essere abbattuta almeno del 40 per cento, Per questo motivo secondo il quotidiano ipotizza cessioni importanti come Koulibaly, per esempio, oltre a Hysaj e Maksimovic che sono a scadenza di contratto e che hanno rifiutato il rinnovo. Per la Gazzetta andrà via sicuramente anche Fabian Ruiz che non ha voluto discutere il prolungamento del contratto, perché vuole tornarsene in Spagna, nella Liga. E nella lista dei cedibili - chiosa Gazzetta dello Sport - potrebbe finirci anche Dries Mertens.