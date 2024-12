Rivoluzione Napoli, attacco completamente stravolto contro la Lazio

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a quelle che potrebbero essere le scelte di Antonio Conte per Lazio-Napoli in programma giovedì 5 dicembre alle ore 21:00 e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia:



"Raspadori, dunque, potrebbe giocare alle spalle di Giovanni Simeone in un 4-2-3-1. Il meccanismo offensivo sarà quasi certamente completato da David Neres e Cyril Ngonge. Il brasiliano è apparso in crescita nelle ultime due esibizioni con Roma e Torino: ha voglia di regalarsi una prestazione importante mettendo in mostra il suo repertorio condito da assist, accelerazioni, dribbling e – perché no – un gol per migliorare la sua collezione. Proverà a seguire lo stesso copione pure Cyril Ngonge, che ha guadagnato la stima e la considerazione di Conte, pronto a schierarlo sulla fascia destra al posto di Matteo Politano".