Rivoluzione Napoli, ADL e Manna scelgono il nuovo allenatore e puntano sui giovani

Napoli - Pronta la rivoluzione in casa Napoli come scrive Il Mattino, ADL deve provare un altro miracolo con l’aiuto di Manna deve individuare prima di tutto l’allenatore giusto: Gasperini, Pioli e Italiano (con Conte molto sullo sfondo) sembrano profili di spessore dai quali ripartire. Con il nuovo allenatore bisognerà aprire un nuovo ciclo, rivitalizzare i giocatori che resteranno e soprattutto individuare i rinforzi giusti. Senza dimenticare che i primi quattro acquisti sono già in casa: i rientri dai prestiti di Caprile, Gaetano, Folorunsho e Cheddira sono un tesoretto che il Napoli può sfruttare. A patto di ritrovare mentalità e carattere. Quelli non si trovano sul mercato.