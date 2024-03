Rivoluzione De Laurentiis, il Napoli ha più di 6 grandi esuberi da piazzare

Napoli - Ci sono delle nuove notizie di mercato che riguardano il Napoli e le cessioni che ci dovranno essere in estate. Perché c'è la seria possibilità che possa cambiare tutto secondo l'idea di De Laurentiis. Il vero problema, però, non sarà trovare il sostituto di Osimhen, ma vendere. Già, perché non si potranno aspettare gli ultimi giorni di agosto per liberarsi degli esuberi. La lista è lunghissima. Calzona o non Calzona, perché anche questo è il dilemma, sono in partenza Natan, Mazzocchi, Juan Jesus, Ostigard, Cajuste, Lindstrom e così via dicendo.