Ritiro SSC Napoli, CorSport: le prossime estati saranno spaccate in due tra Trentino e Castel di Sangro

Notizie Calcio Napoli - Ieri è stata la giornata dell’annuncio e anche quello della firma di un «patto» nato e sviluppatosi rapidamente, quello tra il Napoli e la regione Abruzzo per il ritiro di Castel di Sangro. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Per passare dall’attrazione fatale all’accordo è stato niente, un giretto di ADL tra il Palazzetto dello Sport e quel complesso in cui si respira sport e via, ad allungare il tavolo della trattativa. Le prossime estati saranno spaccate in due: prima fase in Trentino, a Dimaro-Folgarida, la seconda a Castel di Sangro"