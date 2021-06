Ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro, Repubblica: possibili 1800 tifosi allo stadio, 5-6 pulmini a disposizione del club

Napoli Calcio - L’Alto Sangro diventerà una vera e propria roccaforte azzurra: la prossima settimana saranno ufficializzate le date che ormai sono confermate, come racconta Repubblica.

“Il Napoli sarà presente dal 5 al 15 agosto: hotel a Rivisondoli (saranno messi a disposizione del club 5-6 pulmini per gli spostamenti dei calciatori), allenamenti al Patini di Castel di Sangro che teoricamente può ospitare più di 7mila persone. Al momento, secondo le disposizioni attuali, potrebbero entrare 1800 fan e quindi anche in Abruzzo ci saranno tante riunioni per organizzare al meglio il ritiro”