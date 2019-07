Ritiro Napoli a Dimaro, Repubblica: boom di presenze in questo weekend, previsti 5.000 tifosi

Come sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, ieri a Dimaro si è registrato il record di presenze per vedere il Napoli: "Il sabato di Carciato si è colorato d’azzurro e ha regalato entusiasmo al Napoli. I tifosi hanno scelto il Trentino per il weekend e la sensazione è stata evidente sin da subito. Tribuna coperta completa, ma non solo: gli appassionati si sono sistemati sul prato e anche sulla tribunetta laterale. Le file allo store del Napoli sono state interminabili e oggi probabilmente sarà già superato il numero delle vendite stabilite nello scorso ritiro. Un pienone da 5mila persone, mai così tante nella Val di Sole in un giorno dedicato soltanto all’allenamento e non alla partita. Impossibile trovare una camera o un appartamento a Dimaro e nei paesi vicini, c’è il sold out"