Ritiro farsa, Gazzetta: De Laurentiis intravede un segnale di debolezza da parte di Gattuso, la reazione del presidente al rompete le righe

Ultimissime calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, al presidente De Laurentiis non è piaciuto in nessun modo la decisione di proclamare il ritiro nell'immediato post-gara contro la Fiorentina salvo poi interromperlo dodici ore dopo. Ecco nel dettaglio cosa scrive la rosea.

DE LAURENTIIS ARRABBIATO CON GATTUSO