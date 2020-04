Ripresa campionati, Il Mattino: viva l'ipotesi play off, anche il Napoli potrebbe parteciparvi! Azzurri in EL se non si riparte, due le ipotesi per le competizioni europee

Ultime notizie calcio Napoli - Nella giornata di ieri la FIGC ha deciso di adottare un provvedimento che dovrebbe essere ratificato oggi e che posticiperà al 2 agosto la fine della stagione sportiva . Nel frattempo l'UEFA ha dato indicazioni alle varie federazioni relative ai metodi di assegnazione dei posti per Champions ed Europa League: dovranno, infatti, basarsi sul merito sportivo relativo a questa stagione nel caso in cui non si concludesse e, di conseguenza, se non si riuscisse a ripartire il Napoli avrebbe diritto ad un posto in Europa League. Tutte da stabilire, invece, le modalità, se questa ipotesi dovesse diventare realtà, di assegnazione dello scudetto. Incerta, infatti, la formula degli eventuali play off: C'è incertezza, infatti, sull'ipotesi di riservarlo solo alle prime quattro o di coinvolgere anche quinta e sesta (Roma e Napoli). Per quanto riguarda le competizioni UEFA, invece, sono due le opzioni: o saranno disputate ad agosto, a campionati finiti, oppure ripartiranno insieme ai campionati. A riportare la notizia è "Il Mattino".

Gol Di Lorenzo Napoli