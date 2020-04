Gazzetta - Riprendono gli allenamenti? Calciatori divisi in due gruppi, tampone ogni 4 giorni ed esami del sangue: le misure per ripartire

Notizie Calcio Napoli - Le linee guida della Federmedici per far ripartire il calcio? Calciatori divisi in due gruppi, tampone ogni 4 giorni ai non «immunizzati», esami del sangue e ripresa graduale. Lo racconta La Gazzetta dello Sport:

“Da una parte i «positivi accertati e guariti», ma anche quegli atleti che a giudizio del responsabile sanitario ‘abbiano avuto sintomi riferibili’. Dall’altra i negativi, i non testati ma anche coloro che sono stati a contatto con i positivi. Le disposizioni prevedono la necessità di un esame clinico e di sottoporsi al tampone. In base all’esito saranno considerati o immunizzati, o ancora soggetti all’infezione e quindi con necessità di sottoporsi al tampone ogni 4 giorni: