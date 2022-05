Rinnovo Ospina, CorSport: parti distanti 500mila euro sul contratto. Ecco come andrà a finire

Calciomercato Napoli - Ospina rinnova con il Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda le trattative tra l'entourage del portiere ed il Napoli per il rinnovo di contratto.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport su Ospina:

"David Ospina è un riferimento tecnico per il Napoli di Spalletti, un desiderio da assecondare attraverso un rinnovo che sta lì, distante mezzo milione di euro e magari appena un po’ di più, certo «turbato» dal richiamo del Real Madrid al quale non è facile resistere e comunque da una serie di pretendenti che si agitano nell’ombra: infatti è entrato in lizza anche il Villarreal.E Ospina sta riflettendo, un po’ fuori dall’area di rigore, quasi distante, non ancora del tutto: ma la sua uscita, stavolta, sembra ipotizzabile o almeno presumibile"