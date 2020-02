Rinnovo Mertens, TuttoSport: richiesta al ribasso! La nuova cifra per firmare subito, Inter e Juve in agguato

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sul possibile rinnovo di Dries Mertens con la SSC Napoli dall'edizione odierna di TuttoSport. Ecco cosa scrive a riguardo Raffaele Auriemma

A proposito dell’attaccante belga, Gattuso ne ha decantato le lodi anche durante la conferenza stampa post gara al Meazza, e a Ringhio non dispiacerebbe se con il club azzurro trovasse l’accordo per le prossime due stagioni. Alla porta di Mertens vengono a bussare continuamente soprattutto due club italiani, l’Inter e la Juventus (ma in questo caso solo se venisse confermato Sarri), proponendogli le cifre da lui richieste: 10 milioni di ingaggio per due anni e 5 milioni di bonus al momento della firma per l’acquisto del suo cartellino. Dries, dal canto suo, preferirebbe restare a Napoli. La richiesta fatta a De Laurentiis è al ribasso: 10 milioni complessivi per 2 anni.