Gazzetta - Non solo Mertens: ecco quale sarà il prossimo rinnovo del Napoli

Non solo Mertens, anche Ospina può rinnovare. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive di un Napoli possibilista sul rinnovo di contratto del portiere colombiano. Ricordiamo che Ospina ha ancora altri due mesi di contratto con gli azzurri prima di svincolarsi a parametro zero. Ci sarebbero dei margini per intavolare una nuova trattativa che potrebbe portare alla riconferma dell'estremo difensore per la prossima stagione.

Rinnovo Ospina Napoli: le ultime

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude un possibile rinnovo di David Ospina nelle prossime settimane. Ecco cosa scrive il quotidiano sul portiere colombiano:

"Un rinnovo richiesto dalla tifoseria. Con l’ok di Spalletti che a Empoli aveva detto: «Quando il presidente mi ha chiesto un parere su Mertens gli ho detto che è uno che si può tenere». Il prossimo rinnovo potrebbe riguardare il portiere Ospina".