Il Mattino - Mertens-Napoli, il belga non ha mai aperto ad un taglio d'ingaggio: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Arrivano cattive notizie per il rinnovo di Mertens con il Napoli. Ad oggi, secondo quanto riporta Il Mattino, le possibilità di accordo con De Laurentiis sono praticamente nulle dopo le richieste da parte dell'entourage del belga.

Il quotidiano napoletano ha svelato alcuni dettagli della trattativa tra Mertens e De Laurentiis, analizzando la posizione del centravanti belga di fronte alla richiesta di decurtazione dell'ingaggio voluta dal patron:

Chissà perché erano tutti certi che Dries avrebbe dato la disponibilità a ridursi il suo ingaggio. Invece, non è andata così. In realtà, mai Mertens aveva dato segnali di disponibilità in questo senso. Quattro milioni non sono una base per una trattativa con il Napoli, in questo momento: Mertens lo sa bene, lo sa per primo. Forse è solo un modo per uscire di scena in maniera plateale.