Rinnovo Mertens, Gazzetta: sicuri che il Napoli voglia farlo? Mossa mediatica di ADL andare a casa di Dries

Calcio Napoli - Il Napoli rinnoverà il contratto a Mertens? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ricorda quando De Laurentiis andò a casa di Dries dopo la sconfitta contro l'Empoli.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"E bisogna vedere se davvero il club vuole rinnovare il contratto al proprio goleador. Intendiamoci è legittimo avere programmi diversi e dirsi addio, ma De Laurentiis con quella visita di aprile aveva dato un segnale chiaro sulla volontà di proseguire insieme. A meno che non fosse solo una mossa per distendere l’ambiente, visto che si era dopo il crollo di Empoli, con un punto conquistato dal Napoli in 3 partite"