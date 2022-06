Rinnovo Mertens, Gazzetta: la richiesta di Dries che ha gelato il Napoli

Calciomercato Napoli - Si allontana sempre di più Mertens dal Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che ha pubblicato la richiesta economica che Dries avrebbe fatto a De Laurentiis per firmare un nuovo contratto.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Diverso invece il discorso che riguarda il portiere colombiano David Ospina e l’attaccante belga Dries Mertens: il presidente attende che accettino una riduzione dei rispettivi ingaggi. In realtà pare che Mertens abbia gelato il club chiedendo 4 milioni per il rinnovo. Non sarà facile una mediazione".