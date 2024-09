Rinnovo Kvaratskhelia, guadagnerà cifre da top player! Spunta l'ipotesi di una clausola rescissoria con prezzo concordato

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia:

"Le cifre dell’accordo non sono state ancora ufficializzate, ma di sicuro l’ingaggio sarà quello di un top: Khvicha guadagnerà tra i 5,5 e i 6 milioni di euro a salire fino al 2029. Ci saranno ovviamente degli step programmati che scatteranno automaticamente. L’incontro decisivo tra De Laurentiis e Jugeli, agente di Kvara, ci sarà a breve. Sulla vicenda è scattato un silenzio che in realtà è denso di mille significati: le parti non hanno bisogno di far trapelare nulla e devono soltanto ritrovarsi per formalizzare. Kvaratskhelia potrebbe avere pure una clausola rescissoriacon prezzo concordato per un’eventuale cessione ad una big. Ma al momento l’orizzonte di Kvara è rigorosamente azzurro".