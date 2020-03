CorSport - De Laurentiis-Gattuso, si va verso un nuovo accordo biennale senza clausole: tutti i dettagli del faccia a faccia

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà molto spazio all'incontro che c'è stato ieri a Castel Volturno tra De Laurentiis e Gattuso

"Il contratto, il rinnovo, sta cominciando ad avere forme che un mese fa parevano soffocate dalla disillusione: ma il blitz a San Siro con l’Inter, le vittorie con Cagliari, Brescia e Torino, e il pareggio con il Barcellona hanno inciso, hanno mutato gli umori interni e ispirato dialoghi rimasti marginali. E poi è andata formandosi una consistenza tecnica, una maturità e una personalità del Napoli, che hanno indotto a riflessioni per potersi lasciare andare. Rino Gattuso ha un contratto sino al 2021 (da settecentocinquantamila euro), con clausole bilaterali che stanno lì a scandite il tempo: volendo, può essere lui decidere di congedarsi entro il 30 aprile; oppure no, nel caso contrario, se De Laurentiis pensasse ad altro (ad altri) potrebbe ringraziarlo e salutarlo entro il 31 maggio. Però, intanto, e questa è la novità, è cominciata a sbocciare la possibilità di un biennale: adesso è più di una ipotesi, è una tentazione che s’intrufola nel dialogo a più voci, tra le quali quella di Cristiano Giuntoli, il diesse, assente per motivi giustificati".