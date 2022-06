Fabian-Napoli, Repubblica: due strade per il centrocampista spagnolo, Spalletti attende

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Fabian è uno dei punti interrogativi del Napoli in vista della prossima stagione. Il centrocampista è in scadenza nel 2023 e tra un anno rischia di lasciare il club azzurro a parametro zero.

Fabian rinnovo Napoli

Rinnovo Fabian-Napoli, le ultime

Il club di De Laurentiis cercherà di evitare di arrivare a scadenza e come vi abbiamo raccontato su CalcioNapoli24.it ha già offerto un rinnovo con clausola bassa a Fabian per prolungare. Di Fabian ha parlato anche l'edizione odierna di Repubblica, che ha riportato le ultime in merito: