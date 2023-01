Rimonta scudetto Juve, Gazzetta ci crede: analogie con l'annata 2015-16

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport cita il campionato 2015-16 come riferimento per la Juventus che può rimontare il Napoli e vincere lo scudetto. per il quotidiano ci sono molte analogie tra quella annata e questa attuale che vede gli azzurri, lo ricordiamo, a 7 lunghezze di vantaggio sui bianconeri:

"Nel 2015-16 il grande rivale fu proprio il Napoli e curiosamente il distacco era praticamente lo stesso: 10 punti al 10° turno nel 2015 (e 11 dalla Roma capolista), 10 anche in questa stagione dopo 9 giornate. Dopo la sconfitta di Sassuolo e la grande arrabbiatura di Buffon e del gruppo storico, la Juve cambiò marcia vincendo faticosamente il derby e poi progressivamente chiuse le strade verso la sua porta. Contro quella Juve divenne impossibile non solo segnare, ma anche tirare. Buffon festeggiò il record di imbattibilità (973’) e il Napoli non riuscì a tenere l’incredibile ritmo imposto dai bianconeri: 15 vittorie consecutive, poi un pareggio, altri 10 successi e un bilancio di 27 vittorie, un pari e una sconfitta nelle ultime 29 partite. Il Napoli mantenne due punti di vantaggio a fine andata, restò davanti fino allo scontro diretto del 25° turno che giocò alla pari, ma il gol di Zaza fu la sentenza".