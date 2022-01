Rientro Osimhen, Il Mattino: può esserci già contro il Bologna, ecco da cosa dipende

Quando torna in campo Victor Osimhen? La tabella di marcia per il suo rientro col Napoli procede, ieri ha ricevuto l'idoneità sportiva ma ha oggi l'appuntamento più importante per rivedere l'attaccante nigeriano in campo. O quantomeno fra i convocati di Luciano Spalletti.

Ultime calcio Napoli

Osimhen

Rientro Osimhen, ecco la gara: Bologna-Napoli nel mirino

Ecco allora già la gara del rientro in campo di Victor Osimhen col Napoli, che potrebbe essere la sfida di lunedì al Bologna, come scrive l'edizione odierna de Il Mattino: