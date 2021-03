Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno Victor Osimhen lavorerà a parte fino a venerdì senza fare i colpi di testa, gli esami dopo il trauma cranico di Bergamo hanno riscontrato qualche anomalia. Se ai controlli di venerdì sarà tutto rientrato, secondo il quotidiano - il centravanti nigeriano lavorerà in gruppo per la rifinitura e tornerà a disposizione per la partita contro il Bologna.