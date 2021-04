Riaperture a maggio: coprifuoco a mezzanotte e spostamenti liberi! Arriva il Green Pass per viaggiare

Ultimissime notizie Napoli. Oggi Il Mattino anticipa le prossime mosse del Governo italiano alle prese con la pandemia di coronavirus. Domani potrebbe essere il giorno delle parziali riaperture, con ristoranti e bar, cinema e teatri, palestre e piscine, fiere ed eventi, stadi e concerti, che lentamente torneranno alla normalità.

Nel frattempo in Europa si procede per l'istituzione di un Green Pass che permetterebbe ai cittadini europei di viaggiare all'interno dei confini continentali: per evitare il rischio di discriminazioni soprattutto nei confronti dei non vaccinati, il certificato non sarà un prerequisito per muoversi ma solo un documento sanitario per allentare certe restrizioni in maniera coordinata, come la quarantena obbligatoria.

Coronavirus, riaperture Italia

Dal 1 maggio tornano le zone gialle in Italia, con ristoranti e bar, cinema e teatri aperti anche la sera. A metà maggio dovrebbe essere il turno delle riaperture per palestre e piscine. Per i bar dovrebbe restare la chiusura alle 18 con divieto di vendere bevande a chi non è seduto ai tavoli in modo da scongiurare l'effetto-movida. Non è ancora ufficiale, però: secondo quanto riporta Il Mattino, l'altra ipotesi al vaglio è di riaprire tutto in zona gialla già a partire dal 26 aprile. Bisogna dunque attendere di capire quale linea passerà. A metà maggio, invece, torneranno al 100% in presenza gli studenti delle scuole superiori e almeno mille spettatori negli stadi di calcio.

Nuovo coprofuoco

In entrambe le ipotesi c'è lo spostamento dell'inizio del coprifuoco alla mezzanotte e l'abolizione del divieto di superare i confini regionali. Quest'ultimo allentamento dovrebbe scattare però alla metà del mese di maggio.