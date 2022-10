Retroscena Ndombele, quando fu convocato dallo psicologo del Tottenham: da lì il crollo

Napoli Calcio - Tanguy Ndombele, l’acquisto più costoso della storia del Tottenham e la grande scommessa di Cristiano Giuntoli strappato a condizioni super vantaggiose quest’estate.

Come ricorda Il Mattino oggi in edicola, il centrocampista fu allora pagato dagli Spurs 80 milioni di euro e quest’estate ne costerà 32 al Napoli in caso di riscatto. Si è praticamente più che dimezzato il suo valore in questi anni.

Ndombele-Tottenham, l'episodio segnante

Ecco quanto si legge sul quotidiano a tal proposito: