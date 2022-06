Retroscena Mertens-Roma: i match analyst diranno a Mourinho se l'affare vale

Calciomercato Napoli - Il Corriere dello Sport svela un retroscena legato alla trattativa che ci sarebbe tra la Roma e Dries Mertens. I giallorossi starebbero studiando nel dettaglio i movimenti in campo di Dries per consegnare un report dettagliato a Mourinho.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Lo studiano, lo esaminano. Non perché debbano conoscerlo meglio, ci mancherebbe. Ma vogliono studiarne nel dettaglio il rendimento, tra video e cifre, per capire se a 35 anni possa ancora garantire un plusvalore in termini di qualità. La Roma sta pensando seriamente a Dries Mertens, che da svincolato rappresenta una grande occasione di mercato. E per questo gli specialisti del settore, i match-analyst del club, sono al lavoro per fornire un report dettagliato a Mourinho e alla dirigenza".