Retroscena Sirigu: la Lazio lo voleva come dodicesimo, il portiere è in parola con il Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena di mercato che ha visto protagonista la Lazio e Salvatore Sirigu. Il portiere era entrato nella lista dei nomi graditi a Sarri come secondo portiere, ma Sirigu è in parola con il Napoli.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Come nuovo secondo era spuntato il nome di Sirigu, in parola con il Napoli. In rosa, a Formello, c’è Adamonis, 25 anni, lituano. Viene considerato in crescita, ma Sarri non lo reputa pronto. Si è proposto Federico Marchetti, 39 anni, tornerebbe da terzo, sogna di chiudere in biancoceleste. Ma non si sa ancora chi sarà il primo. Rinunciare a Carnesecchi non è facile".