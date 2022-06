Retroscena Deulofeu, Gazzetta: ADL e Giuntoli hanno gradito molto il sì immediato di Gerard al Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena legato all'affare Deulofeu. C'è un aspetto che ha convinto positivamente Giuntoli e De Laurentiis.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Deulofeu, infatti, ama particolarmente svariare su tutto il fronte d’attacco, attaccare la profondità con la palla al piede ed agire con la fronte rivolta alla porta avversaria. Il gradimento dello spagnolo per la maglia azzurra è totale e questo aspetto è piaciuto molto a Giuntoli e De Laurentiis che non vedono l’ora di abbracciarlo. Prima, però, c’è da liberare una casella in quel mosaico che è, per l’appunto, l’attacco della squadra azzurra"