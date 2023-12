Repubblica - Vigilia dalle emozioni forti: ecco come Mazzarri sta vivendo Napoli-Inter al Maradona

Ultime notizie SSC Napoli - È il giorno di Napoli-Inter, del ritorno di Mazzarri sulla panchina dello stadio che fu San Paolo ai suoi tempi e che oggi è Maradona. Ma come sta vivendo questa vigilia? Lo scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli:

"Quello di stasera contro l’Inter ( ore 20.45) sarà quindi per Walter una sorta di battesimo del fuoco bis, perlomeno dal punto di vista delle emozioni. La società ha pensato di non appesantirgli la vigilia cancellando la canonica conferenza di presentazione a Castel Volturno, nonostante il prestigio e l’importanza dell’avversario in arrivo. Trapelano però lo stesso le emozioni forti che sta vivendo WM, talmente coinvolto nell’operazione rilancio da ritornare dalla trasferta europea in Spagna con febbre (da stress), afono e il ginocchio dolorante. Mazzarri vive la sua professione nella maniera più viscerale possibile e anche per questo era entrato nel cuore della gente di Napoli, prima di andare via alla ricerca di nuove avventure nella ormai lontana primavera del 2013. L’allenatore toscano sognava un ulteriore salto di qualità e lo confessò pure in un libro (“Il meglio deve ancora venire”), tant’è che non provò nemmeno a resistere quando si fece avanti per strapparlo al club azzurro proprio l’Inter, guarda caso la grande rivale nella sfida di stasera. A Walter andò male — ha ammesso più di una volta lui stesso, di essersi pentito — ed è forse un segno del destino che la sua avventura bis alle dipendenze di De Laurentiis entri nel vivo nei 90’ contro i nerazzurri: da vivere come ex con il dente abbastanza avvelenato".