Repubblica - Un dietrofront di ADL su Insigne si trasformerebbe in un segnale contraddittorio verso i big

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica sottolinea la strategia categorica di De Laurentiis su Insigne e non solo.

"Il presidente aveva ufficializzato la sua decisione di risanare i conti già nello scorso mese di luglio e non può dunque sorprendere il suo categorico rifiuto di impelagarsi in una trattativa- telenovela con la bandiera della squadra, che si trasformerebbe in un segnale contraddittorio pure per gli altri componenti ( i big, in particolare) della squadra. L’offerta al ribasso — 3.5 milioni a stagione di stipendio, contro i 4 attuali — fatta all’attaccante di Frattamaggiore è invece un messaggio spedito "a suocera perché nuora intenda".