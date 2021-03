Repubblica - Un altro flop stagionale contro una diretta concorrente! La Roma perde contro il Napoli e conferma le sue difficoltà contro le big

Napoli Calcio - Un altro flop stagionale contro una diretta concorrente. La Roma perde contro il Napoli (0-2) e conferma le sue difficoltà contro le big, secondo l'edizione romana di Repubblica.

"Complice la stanchezza e le assenze, Fonseca manda in campo una formazione che sembra scarica e la zona Champions si allontana in maniera allarmante. Dopo il ko contro il Napoli, il secondo consecutivo in campionato contando anche quello di Parma, Fonseca potrà adesso sfruttare la sosta per far riposare i suoi. La sosta servirà anche per recuperare, almeno questo è l’auspicio dichiarato pubblicamente da Fonseca, giocatori importanti. In pratica la spina dorsale dei giallorossi, Smalling, Veretout e Mkhitaryan. Tre giocatori fondamentali, la cui assenza sta pesando tantissimo a livello di competitività"