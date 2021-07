Repubblica su Insigne: i tifosi di Napoli sembrano sostenerlo nella questione rinnovo, non era così un mese fa dopo lo schianto col Verona

Ultime mercato Napoli - Da un lato Insigne, dall’altra De Laurentiis con Chiavelli. Il fantasista ha portato l’Italia in semifinale si è accreditato in Italia e all’estero con la sua classe mai discussa. Ne parla Repubblica.

"I tifosi di Napoli sembrano sostenerlo ora nella vertenza con il club. Non era così un mese fa quando la squadra si schiantò proprio sull’ultimo ostacolo, l’inspiegabile pareggio con il Verona e l’addio alla Champions. Un danno di 50 milioni che il presidente vuol recuperare con una stangata sui nuovi ingaggi. Gli sembrano davvero troppi 156 di stipendi. Ma Insigne si rende intoccabile in questi Europei. Aspetta un robusto ritocco. Un milione almeno in più sugli attuali 4,5. Un sorpasso contromano sui compagni, sembra. Come finirà?"