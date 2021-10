Repubblica - Stratega Mourinho, applica la teoria della "Leadership conflittuale" per scatenare la reazione immediata della squadra

Napoli calcio - Mourinho e la strategia della 'Leadership conflittuale" dopo il Bodo. L'edizione odierna di Repubblica racconta cosa è accaduto negli spogliatoi norvegesi al triplice fischio finale.

"Mentre lo spogliatoio romanista ribolliva in un confronto acceso tra i calciatori, senza l’allenatore a far da arbitro, José prendeva i resti della squadra, la divideva in due gruppi e davanti alle telecamere ne faceva a pezzi la metà. Apparentemente, il tentativo di trovare un colpevole liberandosi della responsabilità della figuraccia. Chi lo conosce però pensa a una strategia diversa. "Leadership conflittuale", la chiamano. È la ricerca di ostilità col gruppo per suscitare una reazione. Una scure bipenne, che stimola chi ha la forza di reagire e demolisce senza appello chi quella forza non ce l’ha".