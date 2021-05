Repubblica - Spalletti vuole competere ad alti livelli col Napoli, previste solo 2 cessioni eccellenti

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito a Luciano Spalletti al Napoli:



"Don Luciano infatti ha voglia di competere ad alti livelli e di conseguenza è impensabile che abbia accettato un progetto impostato solo sull’austerity. È probabile quindi che alla fine le cessioni eccellenti possano essere al massimo un paio, con Koulibaly e Fabiàn che sono i principali indiziati per essere ceduti al miglior offerente. Da valutare invece la situazione di Insigne, che sta trattando il prolungamento del suo contratto e spera di poter rimanere a vita.

Ma le trattative di mercato decolleranno soltanto dopo la firma e la conferma ufficiale dell’arrivo di Spalletti, che potrebbero arrivare entro il week-end. Il Napoli ha individuato il successore di Gattuso e spera di concludere in tempi brevi la telenovela della panchina. La strada sembra segnata. De Laurentiis punterà ancora su un toscano, dopo Mazzarri e Sarri".