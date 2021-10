Repubblica - Spalletti e squadra non credono in una Roma in crisi: contromossa per tenere alta la concentrazione

Napoli calcio - Il Napoli non crede ad una Roma in crisi. A sostenerlo è l'edizione odierna di Repubblica che racconta come in casa azzurra sia stato alzato il livello d'attenzione per quella che può essere la classica gara trappola.

Roma-Napoli contromossa Spalletti

"Traduzione: il pensiero è rivolto soltanto alla Roma, altro esame importante per il Napoli capolista. La disfatta dei giallorossi in Norvegia ha alzato il livello di concentrazione di tutti già ieri mattina all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. Al "tranello" di una squadra in crisi non crede nessuno, quindi servirà una grande domani ( inizio alle 18) per mettere in difficoltà la Roma. Spalletti ha recuperato Piotr Zielinski: il centrocampista si è allenato regolarmente in gruppo e giocherà dall’inizio. Mancherà, invece, Kostas Manolas"