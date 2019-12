Repubblica - Sorteggi Champions, pericoli City e Barcellona ma squadre vulnerabili! L'auspicio Napoli è Valencia o Lipsia

Sorteggi Champions League - Quest'oggi il Napoli, che era di Carlo Ancelotti nella fase a gironi e che sarà di Gennaro Gattuso agli ottavi di finale, conoscerà l'avversaria al prossimo turno della massima competizione europea. Il sorteggio di Nyon avverà come sempre a mezzogiorno

L'edizione odierna di Repubblica analizz le possibili avversarie in Champions League di Napoli e Juventus:

Il sorteggio è rischioso anche per le teste di serie (Juventus in una manifestazione, Inter nell’altra), ma stavolta è senz’altro durissimo per chi non lo è, visto l’alto livello generale delle formazioni ancora in lizza. «Non ho preferenze, vanno bene tutti », ha detto Higuain. A Sarri non spiacerebbe incontrare Mourinho, Buffon non disdegnerebbe il Real ma sotto sotto tutti tifano perché salti fuori il Lione, l’unico avversario smaccatamente inferiore tra i cinque possibili. Per Napoli e Atalanta (che, al contrario della Juve, giocheranno l’andata in casa) l’auspicio è un abbinamento con Lipsia o Valencia, per quanto i tedeschi stiano comandando la Bundesliga. Da evitare il Liverpool per i bergamaschi, il City (secondo Sarri, favorito per la vittoria finale) per il Napoli e il Barcellona per entrambe, anche se Guardiola e Valverde timonano squadre vulnerabili. Piuttosto, stavolta il Psg sembra diverso, meno friabile. E Mbappé-Icardi-Neymar (con Cavani e Di Maria di scorta) mirano a essere il miglior tridente in circolazione.