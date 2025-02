Repubblica - Rebus Stadio: incontro ADL-Manfredi per il restyling del Maradona

Napoli - Arrivano aggiornamenti per quello che è uno dei temi caldi in città a Napoli e si tratta dei lavori di restyling dello stadio Maradona. Nelle ultime ore c'è stato un incontro tra il sindaco Manfredi e il presidente De Laurentiis come conferma Repubblica:

Aurelio De Laurentiis accelera sulla questione impianti. Le priorità sono due: il futuro dello stadio Maradona e la realizzazione della nuova casa del Napoli, auspicata l’altro giorno pure da Antonio Conte. Il presidente azzurro ieri è stato in città e in serata ha cenato con il sindaco Gaetano Manfredi. Portata principale: il restyling dell’impianto di Fuorigrotta. I tempi sono stretti per rientrare tra le 5 città ospitanti di Euro 2032 che l’Italia organizzerà assieme alla Turchia. Il dialogo col sindaco è necessario per portare avanti un percorso comune, presupposto indispensabile per tagliare il traguardo e dotare la città di uno stadio moderno. De Laurentiis pensa anche al centro sportivo e per questo motivo ieri mattina è stato al Training Center di Castel Volturno, accompagnato dall’ad Andrea Chiavelli.