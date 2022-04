Repubblica: possibile blitz di De Laurentiis a Castel Volturno per un confronto con Spalletti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis da ieri sera è in città. La ferita per il flop con il Verona di un anno fa è ancora aperta e il presidente vuole evitare il rischio di un bis, perché il ritorno in Champions è vitale per il futuro del Napoli. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica.

Possibile blitz di De Laurentiis a Castel Volturno

"Il numero uno azzurro non aveva battuto ciglio dopo i passi falsi con Fiorentina e Roma, che hanno mandato in fumo il sogno scudetto. Ma è subito entrato in azione nel post Empoli, per impedire che possa essere messo in dubbio il piazzamento tra le prime 4. Stamattina Adl potrebbe fare un blitz a Castel Volturno, per un confronto a quattr’occhi con Spalletti. In agenda non c’è invece un incontro con i giocatori, ai quali sarà concessa una prova d’appello nella gara di sabato al Maradona contro il Sassuolo"

