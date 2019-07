Repubblica - Per il passaggio di James al Napoli bisognerà aspettare fine mese. Ancelotti ha chiesto altri due rinforzi: un esterno sinistro ed un centrocampista

Secondo l'edizione di oggi di Repubblica, al momento è necessario uno sforzo di fantasia. Perché del vero Napoli c’è poco o nulla. Qualche titolare, tanti giovani ma soprattutto giocatori alla ricerca di una nuova sistemazione. Comincia così oggi pomeriggio l’Ancelotti-bis, stagione della definitiva consacrazione del suo progetto. Il tecnico ha studiato la rosa al suo primo anno e adesso ha dato gli input necessari al salto di qualità. La preparazione del suo Napoli comincia a Dimaro- Folgarida, ma almeno durante la prima settimana bisognerà accontentarsi. I big mancano quasi tutti e risponderanno presente solo a metà mese. I protagonisti del ritiro, al momento, saranno Maksimovic, Ghoulam, Chiriches, Malcuit, Luperto e Callejòn. L’ossatura della mediana, ad esempio, non ci sarà proprio e gli occhi saranno puntati su Marko Rog, il cui futuro è ancora in bilico. Ancelotti non ha escluso di dare un’altra chance al croato, ma le voci impazzano, quindi il suo futuro è un’incognita. Andranno sicuramente via, invece, Tonelli e Inglese, attaccante che piace a mezza serie A, compreso il Parma pronto a trattenerlo. La Val di Sole intanto è gremita di appassionati, che però dovranno avere un po’ di pazienza per applaudire i nuovi acquisti. Finora c’è soltanto Giovanni Di Lorenzo, esterno destro prelevato dall’Empoli e immediatamente disponibile. Per Manolas, invece, l’appuntamento è fissato la prossima settimana: terminerà il supplemento di vacanze dovuto all’attività della nazionale e poi indosserà l’azzurro. Hanno lo stesso programma Meret, Koulibaly, Allan, Zielinski, Fabian (campione d’Europa con la Spagna Under 21), Mertens, Milik e soprattutto Insigne. Il capitano ha presenziato alla cerimonia dell’Universiade al San Paolo e la società ha lanciato un’app a lui dedicata: segnali che farebbero propendere per una riconferma. Il mercato, però, ha una strana logica e una maxi- offerta potrebbe modificare la strategia del Napoli. Il club insegue sempre James. I giorni indicati in rosso sono quelli di fine mese, quando le vacanze del fuoriclasse colombiano saranno terminate. Il Napoli andrà completato con colpi di alto livello: è ciò che ha chiesto Carlo Ancelotti. Il mosaico è già soddisfacente, ma potrebbe diventare ancora più intrigante con James e un attaccante alla Mauro Icardi, idea sempre più concreta nelle strategie del club azzurro. La fretta dell’Inter potrebbe diventare una preziosa alleata di De Laurentiis, ma c’è da capire la volontà dell’argentino, non disponibile a favorire la società di appartenenza che lo ha messo senza troppi fronzoli alla porta, avendo prenotato Lukaku. Un intreccio da sciogliere al più presto: il Napoli resta spettatore interessato.

Ancelotti ha chiesto anche altri due rinforzi. Serve un mediano al posto di Diawara ( finito alla Roma), con il turco Elmas sempre in pole position e un terzino sinistro da ingaggiare dopo che avrà completato la doppia cessione di Hysaj e Mario Rui: ufficialmente hanno ancora qualche giorno di riposo perché anche loro impegnati con le nazionali, ma in realtà il Napoli sta cercando la migliore sistemazione per entrambi. L’Ancelotti bis, dunque, avrà diverse novità. Al momento possono essere soltanto immaginate, ma la fiducia da parte del pubblico è molto alta.