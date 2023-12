Repubblica - Osimhen non ha legato con Garcia: ora sta costruendo un feeling con Mazzarri

Ultime notizie Napoli - L'edizione odierna di Repubblica racconta la voglia di riscatto di Victor Osimhen e il rapporto con Walter Mazzarri:

"La prodezza del campione. Quello che sposta gli equilibri e fa la differenza. Victor Osimhen può accendere la scintilla di un Napoli reduce dalla brutta sconfitta con l’Inter. Il numero 9 è stato uno dei fattori determinanti dello scudetto e punta a recuperare il tempo perduto. Osimhen è rientrato contro l’Atalanta col debutto di Mazzarri in panchina: un assist decisivo per il gol di Elmas ma anche la sensazione di un rodaggio da completare.

Real e Inter sono state tappe diavvicinamento verso la migliore forma. L’obiettivo è mostrarla domani allo Stadium con la Juve. È uno stadio in cui Osimhen non ha ancora segnato e gli piacerebbe sbloccarsi in una sfida decisiva per il futuro del Napoli. Osimhen non ha legato con Rudi Garcia e ora sta costruendo un feeling importante con Mazzarri. Il centravanti è il punto di riferimento di un Napoli a caccia del riscatto".