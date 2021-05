Repubblica - Nuova maglia Napoli, collaborazione con Armani

L'edizione odierna di Repubblica conferma la notizia esclusiva di CalcioNapoli24.it in merito alla collaborazione del Napoli con Emporio Armani:



"Il Napoli avrà anche nuove maglie. Il rapporto con Robe di Kappa si è concluso, l’azienda torinese ha anche ringraziato la società azzurra nei giorni scorsi con un video pubblicato sui social. Si sta lavorando al nuovo look della squadra: non è esclusa una collaborazione con Emporio Armani ( per il disegno delle maglie) che poi potrebbero essere prodotte in proprio dal Napoli, da sempre un obiettivo del presidente De Laurentiis che in passato ha mostrato interesse per la creazione di un marchio Napoli".