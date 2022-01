Repubblica - Nessun trattamento particolare per il quasi ex Lorenzo Insigne da parte dei tifosi

Il Napoli si ripresentava al Maradona dopo le tre sconfitte consecutive di fine anno in casa (contro Atalanta, Empoli e Spezia) e ha trovato ad attenderlo per la sfida con la Sampdoria uno stadio quasi deserto, come racconta l'edizione odierna di Repubblica.

Ultime notizie Napoli

Napoli, stadio quasi vuoto per la prima da quasi ex di Insigne