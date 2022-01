Repubblica - Napoli-Salernitana è ancora a rischio: decisivo giro di tamponi odierno dei granata

Napoli calcio - Come si legge su Repubblica, la gara tra Napoli e Salernitana resta ancora in bilico. Decisivo il giro di tamponi di questa mattina per i granata.

"Le oscillazioni sono continue. Rappresentano il pendolo delle sensazioni sul derby di domani alle 15 allo stadio Maradona. Napoli- Salernitana adesso si giocherebbe, ma la certezza si avrà soltanto tra qualche ora. Tutto dipende dai calciatori positivi in casa granata. Perché il calcio ai tempi del Covid è aggrappato ad un numero (il 9) che rappresenta la soglia individuata dal nuovo protocollo per il rinvio della partita. La Salernitana è poco sotto: l’aggiornamento di ieri pomeriggio ha leggermente migliorato la situazione. C’è un nuovo positivo ma ci sono anche due negativizzazioni, quindi il totale scende a 8 che al momento significa via libera e gara confermata. Ma si aspetta l’oscillazione di oggi, quando la Salernitana sottoporrà a tutto il gruppo squadra ad un nuovo ciclo di tamponi molecolari. Si resta al limite, poi Asl Salerno e Lega valuteranno".