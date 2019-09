Repubblica - Milik torna domani a Castel Volturno. Il Napoli l'ha autorizzato a curarsi in Polonia con uno specialista

Notizie calcio Napoli - Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, la prima emergenza della stagione riguarda per il Napoli il reparto offensivo, anche se la sosta di campionato è arrivata al momento giusto e c’è dunque ancora un bel po’ di tempo prima della ripresa del campionato: in programma il 14 settembre al San Paolo ( ore 18) con l’anticipo contro la Sampdoria. Ma Carlo Ancelotti ha già cominciato a monitorare la situazione e sta mettendo a punto le contromisure del caso, visto che resteranno sicuramente in dubbio fino all’ultimo minuto i recuperi di due attaccanti: Lorenzo Insigne e Arek Milik, entrambi in infermeria. Il capitano è rientrato alla base dopo la “ visita fiscale” a cui si è sottoposto lunedì mattina in Nazionale. che è servita peraltro soltanto per confermare la diagnosi fatta a caldo dal medico sociale azzurro Raffaele Canonico: risentimento al muscolo flessore, accusato durante il riscaldamento per la sfida di sabato scorso a Torino. Il polacco è invece alla prese da quasi un mese con un fastidio all’anca, che lo perseguita dall’inizio del mese di agosto e l’ha costretto a saltare le due trasferte contro la Fiorentina e la Juventus. La società lo ha autorizzato a curarsi a Varsavia da un fisioterapista di fiducia solo fino a domani, quando è previsto il suo ritorno in sede a Castel Volturno.

Al Napoli sono relativamente tranquilli: non si tratterebbe di infortuni gravi. Soprattutto insigne si rimetterà in sesto in fretta, anche se Ancelotti ci tiene a riaverlo a sua disposizione principalmente per la super sfida del 17 settembre al San Paolo con il Liverpool, in Champions League. È dunque probabile che il capitano venga preservato nella precedente gara con la Sampdoria, in cui il tecnico dovrebbe utilizzarlo al massimo part time, facendolo scattare in caso di necessità dalla panchina. Per Milik ci saranno invece più certezze solamente domani, quando il polacco farà il punto della situazione con lo staff medico al suo rientro in città. Toccherà all’attaccante polacco - che con la chiusura del mercato ha almeno ritrovato la giusta serenità ed è in attesa di incontrare la società per il rinnovo del contratto - spiegare se continua a sentire dolore oppure se il peggio è finalmente passato.

Ancelotti intanto sta monitorando lo stato di forma di Llorente, da due giorni al lavoro a Castel Volturno. Mertens e Lozano sono invece in Nazionale e torneranno poco prima della sfida con la Samp.