Repubblica - Milik non sta benissimo, Mertens sarà confermato contro il Cagliari

Notizie Calcio - Dries Mertens sarà confermato domani contro il Cagliari, il belga vuole superare il record di Marek Hamsik. L'attaccante è stato uno dei protagonistri nella vittoria contro l'Inter a San Siro. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

A Cagliari domani sarà confermato: giocherà al centro del tridente con l’obiettivo di mettere in difficoltà la difesa rossoblù e naturalmente agganciare ( per poi superare) Marek Hamsik, primatista di gol in maglia azzurra a quota 121. Il belga è a 119 e quindi ha messo nel mirino il traguardo che lo farebbe entrare nella storia del Napoli. Cagliari è un’occasione propizia, è la sua vittima preferita in serie A. Mertens contro i sardi ha già segnato 9 volte e gli piacerebbe tanto festeggiare la doppia cifra. Ha ritrovato il buonumore e la voglia di essere protagonista. Un Mertens così è fondamentale per le speranze di rimonta del Napoli in classifica. È favorito nel ballottaggio con Milik che non sta benissimo: il polacco ieri ha lavorato in palestra e spera di strappare la convocazione.