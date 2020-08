Repubblica - Meret può lasciare Napoli in prestito: l'entourage attende solo il via libera da parte di Giuntoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Situazione anomala che difficilmente potrà essere ripetuta. Ecco perché l’entourage di Meret attende risposte in vista della stagione che inizierà ufficialmente il 19 settembre con la prima giornata di serie A. Se il Napoli ( e Gattuso) punteranno nuovamente su Ospina, sarà lecito affrontare il discorso futuro aprendo anche ad uno scenario impensabile fino a qualche mese fa. Meret potrebbe andare via e accetterebbe pure l’ipotesi del prestito. Il Torino ha già dimostrato gradimento: il direttore dell’area tecnica dei granata Vagnati conosce bene il friulano sin dai tempi della Spal e lo prenderebbe molto volentieri. Il Napoli ha rifiutato la possibilità di uno scambio (di prestiti) con Sirigu, quindi sarà decisivo l’incontro della prossima settimana per capire cosa farà Meret. Il Napoli continua a credere nelle sue capacità, potrebbe addirittura offrirgli un rinnovo del contratto – il discorso è stato abbozzato nei mesi scorsi – ma Meret intende capire il progetto nei suoi confronti prima di prendere una decisione definitiva. È sicuramente uno dei problemi principali che dovrà affrontare il diesse Giuntoli dopo Ferragosto"